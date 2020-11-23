Kütahya'da ahırda çıkan yangında 70 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Diğer hayvanların çevredekiler tarafından kurtarıldığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ahırda bulunan 92 küçükbaş hayvandan 70'i telef oldu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Efir köyünde Mehmet Candan 'a (55) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kütahya 'nın Simav ilçesinde ahırda çıkan yangında 70 küçükbaş hayvan telef oldu.

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