Kütahya'da "Aile Haftası" için farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da "Aile Haftası" için farkındalık yürüyüşü yapıldı

17.05.2022 12:32
Kütahya'da "Aile Haftası" için farkındalık yürüyüşü yapıldı

Kütahya'da, "Aile Haftası" kapsamında, ailenin önemine dikkati çekmek için farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Kütahya'da, "Aile Haftası" kapsamında, ailenin önemine dikkati çekmek için farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimler, yürüyüş için Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde, 'Biz büyük bir aileyiz' yazan dövizleri taşıyan müdürlük personeli ile vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.

Müdürlük personelleri, yürüyüş esnasında cadde esnafı ile vatandaşlara ailenin önemini içeren broşürler de dağıttı.

Yürüyüşe katılan Vali Yardımcısı Mustafa Güney, ailenin bir toplum için çok önemli olduğunu belirtti.

Aile Haftası'yla da bu öneme dikkatleri çekildiğini dile getiren Güney, şunları kaydetti:

"Maalesef son dönemlerde dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de aile kavramı üzerinde oyunlar oynanıyor. Gerek artan boşanmalar ve gerekse evliliklerin azalması aile kurumuna zarar veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı, aile haftası etkinlikleri boyunca arkadaşlarımız ailenin önemine vurgu yapacak programlar düzenleyecek. Bugün de bu programların biri olan yürüyüşümüzü, müdürlük personelimiz ve vatandaşlarımızla gerçekleştiriyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Fatma Uz da Aile Haftası dolayısıyla, toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi, ailenin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüleceklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 'Aile Haftası' için farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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