Kütahya'da Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı - Son Dakika

Kütahya'da Vali Ömer Toraman başkanlığında ikinci Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.



2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak, bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi, iş birliği ve koordinasyonu artırmak, yaşanan üzücü olayların önlenmesi ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Ömer Toraman, protokol üyeleri, kurum il müdürleri ile bazı kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. - KÜTAHYA