Kütahya'da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Planı kapsamında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Toraman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki toplantıda yaptığı açıklamada, son dönemlerde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarından dolayı çok üst düzeyde bir hassasiyetin oluştuğunu söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı doğrultusunda çalışma başlattıklarını belirten Toraman, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede aslında ilgili kurum ve kuruluşlar sürekli bir çalışma içindeler. Her kurum kendine düşen görevi yürütmeye gayret gösteriyor. Kurumsal kapasitemiz geçmişle mukayese edildiğinde çok ileri bir seviyeye geldi. Bu konuda yapılan eğitim faaliyetlerinde de ciddi bir yoğunluk oluştu. Tüm bunları koordine etmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde İçişleri, Adalet, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıklarımız ile Diyanet İşleri Başkanlığımızın aktif katılımıyla kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı oluşturuldu."

Toraman, şiddete maruz kalan veya şiddet yaşandığına şahit olan kimselerin İçişleri Bakanlığının akıllı telefonlar için hazırladığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı ile konuyu en kısa sürede ilgililere duyurabileceklerini, bu uygulama herkes tarafından kullanılması gerektiğini, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 183 Danışma Hattı'nın da aranabileceğini ifade etti.



Toplantıya, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatma Uz, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Azize Yener katıldı.