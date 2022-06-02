Kütahya'da Aizanoi Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Aizanoi Kısa Film Festivali başladı

02.06.2022 23:17
Kütahya'da Aizanoi Kısa Film Festivali başladı

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl ikincisi düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali, konserle başladı.

Kütahya Valiliği öncülüğünde Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneğince (ASİFSAD) bu yıl ikincisi düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali, konserle başladı.

Festival kapsamında şef Musa Göçmen idaresindeki orkestra, Zafer Meydanı'nda "Senforock" konseri verdi.

Orkestra solistleri Barış Manço, Erkin Koray, Cem Karaca gibi sanatçıların yanı sıra bazı yabancı grup ve sanatçıların şarkılarını da yorumladı.

Konser için alanı dolduran müzikseverler solistlere eşlik etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Kütahya'nın tarih ve kültür zengini bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Çelik, "Bu ev sahipliğinin getirdiği birçok avantajlar var. Bunlardan bir tanesi de Aizanoi Antik Kenti'dir. Antik kentin yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi var. Burası, Çavdarlarla beraber Selçuklular ve Osmanlı Devleti'mizin mirasını bir arada tutan, yaşayan bir antik kent. Hep ilkleri barındırıyor." dedi.

Çelik, antik kentin bugüne kadar ulaşmış Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Festival, 4 Haziran'da Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde Gala Gecesi ve ödül töreniyle sona erecek.

YORUMLAR
500
Kütahya'da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı: 'Mazot Alacak Paramız Yok' Kütahya'da Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapattı: 'Mazot Alacak Paramız Yok'
Kaynak: AA

Kütahya Valiliği, Film Festivali, Kütahya, Sinema, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Aizanoi Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika


Son Dakika
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:57 Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 23:23:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Aizanoi Kısa Film Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement