Kütahya'da AK Parti, kalem fidan tohumu dağıttı - Son Dakika

Kütahya AK Parti İl Teşkilatı, Dünya Çevre Günü münasebetiyle vatandaşlara bin adet kalem fidan tohumu dağıttı.

Fidan tohumu dağıtımına, AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Esra Zeytin Sürücüoğlu ve partililer katıldı.

Konuya ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Esra Zeytin Sürücüoğlu, "Salgınla mücadele konusunda ülkemizin aldığı kapsamlı önlemler sayesinde, uzun zaman sonra ilk kısıtlamasız Cumartesi gününde 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bugün bir aradayız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak; doğaya, çevreye ve bütün yaratılanlar hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışı temsil ediyoruz. Milletimizin yüksek teveccühüyle ülkemize kesintisiz hizmet etme gururunu taşıyan AK Parti kadroları olarak ülkemizin son 19 yılına damgasını vuran çalışmalarımızı bu bilinçle ve büyük bir gayretle sürdürüyoruz" dedi. - KÜTAHYA