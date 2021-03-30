Kütahya'da akıllı ulaşım dönemi - Son Dakika

Kütahya'da akıllı ulaşım dönemi

30.03.2021 12:26
Kütahya'da akıllı ulaşım dönemi, System.String[]

Akıllı şehir teknolojilerinde sunduğu anahtar teslim çözümlerle dünyanın 12 ülkesine ulaşan ASİS CT, Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüslerindeki ücret toplama sistemini yeniledi.

Akıllı şehir teknolojilerinde sunduğu anahtar teslim çözümlerle dünyanın 12 ülkesine ulaşan ASİS CT, Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüslerindeki ücret toplama sistemini yeniledi. Kütahya Belediyesi ile imzalanan sözleşme ile Kütahyalılar yeni akıllı ücret toplama sistemlerini Asis CT'ye emanet etti.

81 ilde 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı hayata geçiren yurt içi ve yurt dışına akıllı şehir çözümleri geliştiren Asis CT, Kütahya Belediyesi ile Özel Halk Otobüslerini akıllı hale getirmek için sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Asis CT Kütahya Belediyesine 300 validatör, 5 Kiosk, 10 Akıllı Durak, 1 mobil uygulama ve 1 web uygulama teslim edecek.

Asis CT kurduğu akıllı ücret toplama sistemi ile birlikte Kütahyalılar cep telefonu uygulaması akillibiletim.com internet adresinden, bulundukları noktaya en yakın durak nerede, otobüs kaç dakika sonra durağa gelecek, bulunduğu duraktan geçen otobüs hatları gibi bilgileri görebiliyor. Aynı zamanda yeni sistemle birlikte vatandaşlar kredi kartı ve cep telefonu ile ödeme yapabiliyor. Akıllı ücret toplama ile birlikte NFC ve QR kod ile de ödeme yapılabiliyor. Proje kapsamında durakların akıllı hale gelmesi için çalışmalar sürüyor ve çok yakında duraklarda da hangi otobüsün ne zaman geleceği bilgisi de yer alacak.

Asis CT Genel Müdürü Hakan Özyürek; "Akıllı şehir çözümlerimizle Türkiye'de birçok ilde, belediyelerimizle çalışıyoruz. Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüslerindeki ücret toplama sistemleri için bizleri tercih etmeleri gurur verici. Şu an 291 validatör kurulumu gerçekleşti. Kiosk ve akıllı duraklar üretim aşamasında, mobil ve web uygulamalarımız da proje takvimine uygun olarak Kütahyalıların hizmetine sunulacak." şeklinde konuştu.

ASİS CT - City Technologies hakkında

ASİS CT-City Technologies, şehir teknolojileri alanındaki yeni vizyonuyla birlikte, Türkiye'nin 81 ilinde ve dünyanın 12 ülkesinde anahtar teslim çözümler sağlayan; şehirlerin ihtiyaçları doğrultusunda akıllı projeler oluşturarak, sürdürülebilir, yenilikçi çözümler üreten öncü bir marka olmuştur.

ASİS CT-City Technologies; Akıllı Şehir Danışmanlık Hizmetleri, Mobil İzleme Sistemleri, Kişi &Yolcu Sayma Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri, Elektronik Ücret Toplama Sistemleri, Yolcu Bilgilendirme Sistemleri, Mobilite 360 Platform ve Elektronik Denetleme Sistemleri'ne ek olarak AR-GE projelerine de devam etmektedir.

ASİS CT, Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin "Şehir Teknolojileri" alanında tescilli markasıdır.

Asis Elektronik, kendi oluşturduğu ileri teknolojiyi kullanarak, "Akıllı Teknoloji Yönetimi" konusundaki tecrübesini Savunma, Siber Güvenlik, Şehir Teknolojileri ve Finansal Teknolojiler alanlarındaki çözümleri ile birleştirerek bu sektörlerde bir dünya markası olmak üzere sağlam adımlarla ilerlemektedir. - İSTANBUL

Kütahya'da akıllı ulaşım dönemi

Kütahya Belediyesi, Akıllı Şehir, Türkiye, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da akıllı ulaşım dönemi - Son Dakika


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