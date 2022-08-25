Kütahya'da çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

Kütahya'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı, şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kütahya'da akşam saatlerine doğru başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Türkmen, Acem ve Yellice dağlarının eteklerinde etkili olan şimşekler, yaklaşık bir saat sürdü.

Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler, şehrin hemen her noktasından görülürken şimşekler gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. - KÜTAHYA