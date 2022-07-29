Otomobil ile bariyere çarpan motosikletin alkollü sürücüsü ve arkadaşı yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile bariyere çarpan motosikletin alkollü sürücüsü ve arkadaşı yaralandı

29.07.2022 11:19

KÜTAHYA'da alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, otomobil ve bariyerlere çarptı.

KÜTAHYA'da alkollü sürücünün kullandığı motosiklet, otomobil ve bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Sera Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y.'nin kullandığı 43 ACU 477 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak, önce aynı yöndeki otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan motosikletin sürücüsü M.Y. ile yolcu olarak bulunan A.E.K.'nın tedavileri ambulansta yapıldı. Buradaki kontrolde M.Y.'nin 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

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Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile bariyere çarpan motosikletin alkollü sürücüsü ve arkadaşı yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile bariyere çarpan motosikletin alkollü sürücüsü ve arkadaşı yaralandı - Son Dakika
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