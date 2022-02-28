Kütahya'da altın ve gümüş madeni arama alanında keşif yapıldı - Son Dakika
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Kütahya'da altın ve gümüş madeni arama alanında keşif yapıldı

28.02.2022 15:53
Kütahya'da altın ve gümüş madeni arama alanında keşif yapıldı

Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı ilçeleri arasındaki alanda, altın ve gümüş madeni arama çalışmasına ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan dava kapsamında keşif yapıldı.

Kütahya'nın Simav ve Tavşanlı ilçeleri arasındaki alanda, altın ve gümüş madeni arama çalışmasına ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan dava kapsamında keşif yapıldı.

Simav'ın Örencik ile Tavşanlı'nın Kavaklı ve Avcılar köyleri sınırlarındaki 668 hektar alanda bir maden şirketinin "altın ve gümüş madeni açık ocak kapasite artırımı" projesine verilen olumlu ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Kütahya İdare Mahkemesine başvurulmasının ardından dava süreci devam ediyor.

Bu çerçevede, hakimlerden ve bilirkişilerden oluşan keşif heyeti, bölgede inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sırasında jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan, Örencik köyünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde döviz ve pankartlarla bölgede altın aranmasını protesto etti. Bazı CHP milletvekilleri de bölgeye gelerek köylülerle görüştü.

Kütahya Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Ali İhsan Bakır, burada yaptığı açıklamada, hiçbir siyasi beklentileri olmaksızın maden aranmasına karşı çıkan köylülere destek olacaklarını ifade etti.

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Çevresel Etki Değerlendirme, Tavşanlı, Avcılar, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da altın ve gümüş madeni arama alanında keşif yapıldı - Son Dakika


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