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Kütahya'da Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi açıldı - Son Dakika

Kütahya'da Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi açıldı

22.02.2022 12:43
Kütahya'da Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi açıldı

Kütahya'da, geçmişte ve günümüzde kullanılan amatör balıkçılık malzemelerinin tanıtıldığı sergi açıldı.

Kütahya'da, geçmişte ve günümüzde kullanılan amatör balıkçılık malzemelerinin tanıtıldığı sergi açıldı.

Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneğince (KÜSABDER) kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide oltalar, balık yemleri, kamp çadırları ve botlar gibi birçok malzeme tanıtıldı.

Sergiye, Kütahya'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, İstanbul gibi illerden amatör balıkçılıkla ilgili çeşitli dernekler de destek verdi.

KÜSABDER Başkanı Mustafa Sezer, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl üçüncüsünü açtıkları sergiyle özellikle gençlerin kötü alışkanlıklar yerine amatör balıkçılık gibi güzel bir hobi edinmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Amatör olta balıkçılığının sportif amaçlı yaptıklarını belirten Sezer, "Dernek olarak asıl amacımız, gelecek nesillere bu işin tamamen bir spor olduğunu ve doğa ile iç içe yaşamın gerektiğini öğretebilmek. Bu tür etkinliklerle insanlarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Biz balıkçılar, doğanın en büyük bekçileri ve koruyucularıyız." ifadelerini kullandı.

Derneğin faaliyetlerinin anlatıldığı fotoğrafların da yer aldığı sergi, 27 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışına Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, dernek yöneticiler ve üyeler ile davetliler katıldı.

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Balıkçılık, Karahisar, alışveriş, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi açıldı - Son Dakika


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