KÜTAHYA'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ RAMAZAN KOLİSİ HAZIRLADI - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ RAMAZAN KOLİSİ HAZIRLADI

12.04.2022 12:58

KÜTAHYA'da anaokulu öğrencileri ailelerinin desteğiyle ramazan kolisi hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için aşevine teslim etti.

KÜTAHYA'da anaokulu öğrencileri ailelerinin desteğiyle ramazan kolisi hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için aşevine teslim etti.

Kütahya Zübeyde Hanım Anaokulunca yürütülen 'değerler eğitimi' projesi kapsamında öğrenciler, öğretmen ve ailelerinin yardımıyla yardım kolileri hazırladı. Okul Müdürü İbrahim Dalkılınç, çocuklara dayanışma ve yardımlaşmanın önemini aşılamak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bu kapsamda başlattıkları proje anlatan Dalkılınç, 'Ramazan ayı dolayısıyla öğretmenlerimizden gelen teklif doğrultusunda öğrencilerimizle birlikte kuru gıda topladık. Mercimek, kuru fasulye, nohut, şeker, yağ ve tuz gibi gıda ürünlerinin içinde olduğu 22 koli toplandı. Kolilerimizi Meydan Aşevine gönderdik. Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayı. Öğrencilerimiz üzerinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Değerler Eğitimini somutlaştırarak vermek gerekiyor. İnsanlar arasındaki yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duyguları öğrencilerimize aktarmamız gerekiyor. Son derece etkili oldu. Katılım çok iyiydi ve bu kadar beklemiyorduk' dedi.

Hazırlanan yardım kolileri, daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Meydan Aşevi yetkililerine teslim edildi.

KÜTAHYA'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ RAMAZAN KOLİSİ HAZIRLADI
KÜTAHYA'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ RAMAZAN KOLİSİ HAZIRLADI
KÜTAHYA'DA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ RAMAZAN KOLİSİ HAZIRLADI

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Değerler Eğitimi Projesi, okul müdürü, Ramazan, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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