Kütahya'da anaokulu öğrencilerinden "Değişir dönüşür yeşerir" projesi - Son Dakika

Kütahya'da bir anaokulunun öğrencileri, gerçekleştirdikleri projeyle bitkilerin tohumdan meyveye yaşam döngüsü, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm bilgi ve beceri edindi.

Akkent Mahallesi'ndeki TOKİ Anaokulunda görevli öğretmen Kübra Çelik, yaptığı açıklamada, günümüzde çocukların tablet, telefon, televizyon üçgeninde sıkıştığını, bazı çocukların meyve sebzenin manavda yetiştiğini düşündüğü, çocukların doğayı, bitkilerin büyümesini, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik bilgi ve becerilerini kazanması amacıyla "Değişir dönüşür yeşerir" projesini başlattıklarını bildirdi.

Projede farklı şehirlerden 8 öğretmen ve 100 öğrencinin görev aldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Proje ile sağlıklı beslenme, ata tohumu, GDO'lu tohum konularını işledik. Çocukların evlerinden getirdikleri tohumlarla tohum sergisi açtık ve bu tohumları çocuklarla filizlendirdik. Proje ortaklarımız ile tohum ve fidan değişimi yaparak farklı yörelere ait tohumları, fidanları öğrendik. Okullarımızda kompost kutuları hazırlayarak geri dönüşüm konusunda yaparak yaşayarak öğrenme gerçekleştirdik. Kompost kutumuzda elde ettiğimiz kompost ile okul bahçemizin toprağını zenginleştirdik ve fidanlarımızı diktik."

Çelik, projenin öğrencilere bilgi ve becerilerinin artmasına da büyük katkı sağlandığını sözlerine ekledi.