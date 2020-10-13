Kütahya'da annelere uyuşturucuyla mücadele projesi anlatıldı - Son Dakika

Kütahya'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" adlı proje kapsamında kadınlar uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından yararlanmak amacıyla hazırladıkları projeyi, Fatih Mahallesi'nde kadınlarla bir araya gelerek başlattı.

Emniyet Amiri Emrah Güngör, etkinlikte yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelede annelerin rolünün önemli olduğunu söyledi.

Çocukları korumak, onları bu zehirden uzak tutmak için mücadelenin birlikte verilmesi gerektiğini vurgulayan Güngör, "Güvenlik güçlerimiz dıs¸arıda onlara bu zehrin ulas¸masını engellemeye çalıs¸ırken sizlerin de içeride çocuklarınızın davranıs¸larını izlemenizi, bizimle iletis¸im halinde olmanızı istiyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede bize kılavuzluk etmeniz bizim için çok önemli. Sizlerin feraseti ve evlatlarınıza olan sonsuz sevginizle bu mücadeleyi bas¸aracagˆımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Nurcan Duygu da projenin faydalı olacağına inandığını, annelerin çocukları için uyuşturucuyla mücadele konusunda destek vereceğini dile getirdi.

Öte yandan, emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla ilgili ihbarda bulunanların kimliklerinin gizli tutulacağını bildirdi.