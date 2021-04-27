KÜTAHYA'DA APARTMAN DAİRESİNDE KUMAR OYNAYAN 19 KİŞİYE 59 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

KÜTAHYA'da bir apartman dairesinde kumar oynarken yakalanan 19 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 59 bin 850 lira idari para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde Balıklı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla apartman dairesine baskın yapan polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girerken, yangın merdiveninden binadaki diğer boş dairelere ve tuvalet kapısının arkasına saklananlarında aralarında bulunduğu 19 kişi yakaladı. Yapılan incelemede apartmanın giriş çıkışlarının polis baskınlarına karşı güvenlik kameralarıyla izlendiği tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen 19 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 59 bin 850 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynarken yakalana 19 kişi daha sonra işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.