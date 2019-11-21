Son Dakika Haberleri: Kütahya'da ara tatildeki öğrenciler için badminton etkinliği
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Kütahya'da ara tatildeki öğrenciler için badminton etkinliği

6 saat önce

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ara tatildeki öğrenciler için düzenlenen badminton etkinliği devam ediyor.

Kütahya'da ara tatildeki öğrenciler için badminton etkinliği, System.String[]

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ara tatildeki öğrenciler için düzenlenen badminton etkinliği devam ediyor.


Linyit Ortaokulu Spor Salonu'ndaki badminton etkinliği 22 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek.


Etkinliğe katılan öğrenciler gün boyunca hem eğlenceli vakit geçirerek tatilin tadını çıkarıyor, hem de spor etkinliklerine zaman ayırıyorlar. Etkinliğe katılan öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İbrahim Aybek öğrencilerle badminton oynadılar. - KÜTAHYA

Kütahya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:23 Kaynak: İHA
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