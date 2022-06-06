Kütahya'da araç içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da araç içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

06.06.2022 10:12
Kütahya'da araç içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde durumundan şüphelenip durdurulan T.D.(30) isimli şahsın bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da araç içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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