Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu kullanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu kullanan 2 kişi gözaltına alındı

Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'da araç içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri B.K. ve E.K. isimli şahısların otomobil içerisinde uyuşturucu madde kullandıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekiplerce, Merkez İlçe H. Köyü mevkiinde B.K. ve E.K. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 5 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 2 adet plastik pet şişeden yapılmış uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet cam halinde uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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