Kütahya'da aracın çarptığı 2 kardeşten biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden Osman Çetin yönetimindeki 43 ABA 930 plakalı hafif ticari araçla Geven köyü mevkisinde yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna gitmek isteyen Rıfat ve İlhami Bilen kardeşlere çarptı. Aracın altında kalan Rıfat Bilen olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi İlhami Bilen ise yola savrularak ağır yaralandı.

KÜTAHYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Rıfat (16) ve ağabeyi İlhami Bilen'e (18) hafif ticari araç çarptı. Kazada Rıfat Bilen hayatını kaybederken, İlhami Bilen ise ağır yaralandı.

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