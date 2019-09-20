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Kütahya'da aranan 11 kişi yakalandı

1 saat önce

KÜTAHYA polisi, kent genelinde aranan şüphelilerle ilgili uygulama yaparken, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan ya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişiyi yakaladı.

Kütahya'da aranan 11 kişi yakalandı, System.String[]

KÜTAHYA polisi, kent genelinde aranan şüphelilerle ilgili uygulama yaparken, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan ya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişiyi yakaladı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Tavşanlı, Gediz, Altıntaş ve Simav ilçelerinde aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında; çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan ya da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. (36), H.K. (63), İ.E. (30), O.Ç. (26), H.B. (27), B.B. (42), F.E. (45), M.G. (14), M.A. (44), R.B. (45) ile 'gasp' ve 'hırsızlık' suçlarından cezaevi firarisi olarak 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan T.Ç. (38) yakalandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 11 kişinin, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:51 Kaynak: DHA
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