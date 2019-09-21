Son Dakika Haberleri: Kütahya'da aranan 13 kişi yakalandı
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Kütahya'da aranan 13 kişi yakalandı

34 dakika önce

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.

Kütahya'da aranan 13 kişi yakalandı, System.String[]

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Tavşanlı, Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, "cinayet" ve "gasp" başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve aralarında 5 ile 17 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 13 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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