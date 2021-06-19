Kütahya'da aranan 23 şahıs yakalandı, 19'u tutuklandı - Son Dakika

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda aranan 23 şahsın yakalandığı, şahıslardan 19'unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre,12-18 Haziran 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezasına hükümlü 12 kişi ve Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi bulunan 4 kişi olmak üzere yakalanan toplam 23 kişinin adli makamlara sevkleri neticesinde 4 şahıs serbest bırakılırken, 19 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA