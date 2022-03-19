Kütahya'da aranan 28 şahıs yakalandı, 18'i tutuklandı - Son Dakika

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 28 şahsın yakalandığı, şahıslardan 18'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12 Mart 2022-18 Mart 2022 tarihleri arasında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 28 şahıs yakalanarak adli makamlara sevkleri neticesinde 10 şahıs serbest bırakılırken, 18 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA