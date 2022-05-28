Kütahya'da aranan 36 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da aranan 36 kişi yakalandı

28.05.2022 16:24
Kütahya'da aranan 36 kişi yakalandı

Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 36 kişiden 19'u cezaevine teslim edildi.

Kütahya'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 36 kişiden 19'u cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri son 1 haftada, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, yaralama, fuhşa teşvik, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranan, cezaevinden firar eden ve 1 yıl ila 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan bu kişilerden 17'si serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 19 kişi nöbetçi hakimlikçe verilen tutuklama kararları ve diğer işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da aranan 36 kişi yakalandı - Son Dakika


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