Kütahya'da aranan 76 şahıs yakalandı, 29'u tutuklandı - Son Dakika

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca sorumluluk bölgesinde Şubat ayı içerisinde aranan 76 şahsın yakalandığı, şahıslardan 29'unun tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şubat ayı içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde aralarında, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 13 şahıs, borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 10 şahıs, yaralama suçundan 8 şahıs, kayıp şahıs suçundan 7 şahıs, dolandırıcılık suçundan 3 şahıs, mala zarar verme suçundan 3 şahıs, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddet suçundan 2 şahıs, tehdit suçundan 3 şahıs, vergi uskl Kanununa muhalefet suçundan 2 şahıs, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan 2 şahıs, ruhsatsız ateşli silah satın almak ve bulundurmak suçundan 2 şahıs olmak üzere toplam, 76 aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 29 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA