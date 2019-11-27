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Kütahya'da aranan 9 şüpheli ve hükümlü yakalandı
6 saat önce
Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:10 Kaynak: AA
Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, "hırsızlık" ve başka suçlardan aranan, 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler tutuklandı.
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