Kütahya'da aranan 9 şüpheli ve hükümlü yakalandı

Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, "hırsızlık" ve başka suçlardan aranan, 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler tutuklandı.