Son Dakika Haberleri: Kütahya'da aranan 9 şüpheli ve hükümlü yakalandı
Son Dakika Güncel Kütahya'da aranan 9 şüpheli ve hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da aranan 9 şüpheli ve hükümlü yakalandı

6 saat önce

Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.

Kütahya'da aranan 9 şüpheli ve hükümlü yakalandı, System.String[]

Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda, "hırsızlık" ve başka suçlardan aranan, 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılanların da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:02:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da aranan 9 şüpheli ve hükümlü yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]