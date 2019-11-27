Son Dakika Haberleri: Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.

Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.


Operasyonlarda, bir çok suçlardan aranan, 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılanların da aralarında olduğu 9 şahıs gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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