Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı
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Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, bir çok suçlardan aranan, 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılanların da aralarında olduğu 9 şahıs gözaltına alındı. - KÜTAHYA
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