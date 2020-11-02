Kütahya'da aranan şüpheli Hisarcık'ta yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli, Hisarcık ilçesine bağlı Şeyhçakır köyünde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya'da tecavüz, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 1 aydır aranan ve aynı zamanda yoklama kaçağı olan S.G. (24), Şeyhçakır köyünde saklandığı arkadaşının evinde jandarmanın düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KÜTAHYA