Son dakika haber... Arife günü şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Arife günü şehitlikler ziyaret edildi

08.07.2022 19:18

Son dakika gündem haberi: Kütahya'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde hava ve polis şehitliklerine ziyarette bulundu.

Kütahya'da şehit yakınları ve protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde hava ve polis şehitliklerine ziyarette bulundu.

Şehit aileleri ve yakınları ile protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerinin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Ailesi ile birlikte babasının kabrini ziyaret eden şehit Hasan Kahraman'ın oğlu Gökalp Kahraman, babasına yazdığı mektupla karnesini mezar taşına yapıştırdı.

İl Müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken Müftü Hüseyin Demirtaş da dua etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, yaptığı açıklamada, her bayram öncesi olduğu gibi bu bayramda da şehit kabirlerine ziyarette bulunduklarını ve onlara dua ettiklerini söyledi.

Şehit yakınlarıyla da bayramlaştıklarını belirten Çelik, "Şehitlerimizin geride bıraktıkları aileleri, devletimize ve milletimize emanet. Biz daima onların yanında olmaya devam ediyoruz ve olacağız." dedi.

Vali Çelik ve diğer protokol üyeleri, kabirlere karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Arife günü şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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