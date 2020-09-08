Kütahya'da asayiş olayları ve trafik kazalarında azalma yaşandı - Son Dakika

Kütahya'da yılın 8 aylık döneminde geçen senenin aynı sürecine göre asayiş ve trafik kazalarında azalma oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 2019 yılının ocak-ağustos aylarında kişilere karşı işlenen suç sayısı 5 bin 158 iken bu yılın aynı döneminde 4 bin 610'a düşerek yüzde 11 azaldı.

Aynı dönemde geçen yıl 1793 kasten yaralama olayı meydana gelirken, bu yıl olay sayısı 1553'e düşerek yüzde 13 azalma sağlandı.

Geçen yıl mal varlığına karşı suçlar kapsamında (evden, açıktan, iş yerinden, otodan, hayvan, motosiklet hırsızlığı) 774 hırsızlık olayı yaşanırken, bu yılın ilk 8 ayında 619 olay meydana geldi. Alınan güvenlik önlemlerinin, bekçilerin ve ekiplerin faaliyetleri sonucu hırsızlık olaylarında yüzde 20 azalma yaşandığı belirtildi.

Geçen yıl meydana gelen 20 ölümlü trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetti. Bu yılın ocak ve ağustos dönemlerinde meydana gelen 11 ölümlü trafik kazasında 16 kişinin yaşamını yitirdi. Kazalarda ise geçen yıla göre yüzde 45 oranında azalma oldu.

Geçen yıl 850 olan yaralanmalı trafik kazasında 1537 kişi yaralandı. Bu yıl ise meydana gelen 673 yaralanmalı trafik kazasında 1095 kişi yaralandı. Geçen yıla göre aynı dönemde yüzde 21 azaldı.