Kütahya'da asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı - Son Dakika

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Kütahya'da asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı
6 saat önce
Kütahya'da asılsız 'korona' paylaşımına gözaltıKÜTAHYA'da, bazı doktor ve savcıların koronavirüs karantinasına alındığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapan S.Ö., polis tarafından gözaltına alındı.
Kütahya'da asılsız 'korona' paylaşımına gözaltı
KÜTAHYA'da, bazı doktor ve savcıların koronavirüs karantinasına alındığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapan S.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. S.Ö., yüzünde tıbbi maskeyle adliyeye edildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ö.?nün sosyal medya hesabından, kentteki bazı doktor ve savcılar ile 2 hastanenin karantina altına alındığı yönünde asılsız paylaşımlar yaptığını tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan S.Ö.?nün cep telefonuna inceleme yapmak için el konuldu. S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından yüzünde tıbbi maskeyle adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:53 Kaynak: DHA
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