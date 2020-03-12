Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı - Son Dakika
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Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

27 dakika önce

Kütahya'da sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı, System.String[]

Kütahya'da sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili asılsız paylaşımda bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Dün, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında "Kütahya'da coronovirus tespit edildi. Teşhis edilen şahıs Seyitömer Termik Santrali'nde karantinaya alındı" şeklinde haber yayınlandığına dair sosyal medyadan asılsız paylaşım yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelesi ekipleri harekete geçti.

Söz konusu paylaşımı yaptığı belirlenen V.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin, ifadesinde kötü niyetle paylaşımda bulunmadığını ve paylaşımı nedeniyle paniğe sebep olduğundan dolayı pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen V.A, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kütahya Valiliği, söz konusu paylaşımın sosyal medyada çok fazla yayılması üzerine, kentteki hastanelerde iddia edildiği gibi Kovid-19 vakasının olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

Seyitömer, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:58 Kaynak: AA
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