Kütahya'da Asker Eğlencesi Coşkusu...davulun Üzerine Çıkıp Oynadılar
1 saat önce
Kütahya'da asker eğlencesi coşkusu...Davulun üzerine çıkıp oynadılarKÜTAHYA - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde geleneksel asker eğlenceleri, tüm ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.
Kütahya
'da asker eğlencesi coşkusu...Davulun üzerine çıkıp oynadılar
KÜTAHYA - Kütahya'nın Şaphane
ilçesinde geleneksel asker eğlenceleri, tüm ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Salondaki eğlence öncesi araçlarla şehir turu atan asker adayları ilk olarak şehir meydanında, yöreye özgü oyunlar oynayıp eğlendi.
Belediye Sinema Salonu'da düzenlenen asker ailelerinin ve ilçe halkının katıldığı geleneksel asker eğlencesinde, omuzlara ay yıldızlı şal takan asker adaylarına kına töreni yapıldı.
Sahnede gönüllerince eğlenen asker adaylarının ellerine anneleri ve kardeşleri tarafından kına yakıldı. Kına merasimi esnasında 1999-1 tertip askere gidecek asker adayları ve arkadaşları duygusal anlar yaşadı.
Asker adaylarının, annelerine gözyaşları içerisinde sarılması salonda duygu seli seli oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:07 Kaynak: İHA
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