Kütahya'da Aslanapa'da 'Oda kültürü' etkinliği - Son Dakika
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Kütahya'da Aslanapa'da 'Oda kültürü' etkinliği

6 saat önce

Kütahya'da Aslanapa'da 'Oda kültürü' etkinliği Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Derneği, Aslanapa ilçesi Bayramşah Köyünde etkinlik gerçekleştirdi.

Kütahya'da Aslanapa'da 'Oda kültürü' etkinliği

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ertuğrulgazi Yörük Türkmen Derneği, Aslanapa ilçesi Bayramşah Köyünde etkinlik gerçekleştirdi.

'Oda kültürü' geleneğini de yaşatmaya çalışan dernek Aslanapa ilçesi Bayramşah köyünde etkinlik düzenledi.

Düzenledikleri etkinlikler ile köylerde oda adı verilen yerlerde toplandıklarını belirten Tavşanlı Ertuğrulgazi Yörük Türkmenler Derneği Başkanı İsmail Durkun, "Buradaki toplanma amacımız, eskiden olduğu gibi büyüklerimizin önderliğinde hoş sohbet ve muhabbetle arkadaşlık ve kardeşliğimizi sürdürmek. Oda kültürü kaybolmaya yüz tutmuş bir gelenek. Bizler yapmış olduğumuz bu gibi faaliyetlerle hala bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Birlik beraberlik ortamında yardımlaşma, dayanışma içerisinde her hafta toplanıp şiirler, türküler okuyarak, muhabbet ederiz" diye konuştu.

Gecede Ada Mahalle Muhtarı Halil Oral günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaparak şiir okudu.

Mahalli Sanatçılar Aşık Mustafa Yaman, Mustafa Oruç ve Piyanist Ahmet Cilasun birbirinden güzel yöresel eserlerini sundular. Aslanapalı ve Tavşanlılı efeler yöresel oyunlar oynadılar.

Kütahya'da Aslanapa'da 'Oda kültürü' etkinliği

Aslanapa, Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:47 Kaynak: İHA
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