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Kütahya'da 'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya' sergisi

57 dakika önce

30 Ağustos Zafer Haftası 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kütahya'da 'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya' sergisi, System.String[]

30 Ağustos Zafer Haftası 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Atatürk, Milli Mücadele ve Kütahya' konulu fotoğraf sergisi açıldı.


Kurtuluşa ev sahipliği yapan Kütahya'da Zafer Haftası etkinliklerinin 26 Ağustos'ta başladığını belirten Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Ağustos Ayı Türk tarihi açısından çok önemli zaferlerin elde edildiği önemli bir ay. 26 ağustos tarihi itibarıyla Zafer Haftası kutlamalarına başlamış bulunuyoruz. 26 Ağustos'ta başlayan etkinliklerimiz 30 Ağustos'a kadar sürecek. Kütahya'da Zafer Haftası'nı layıkıyla kutlamaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.


Etkinliklerin zenginleşerek devam edeceğini ifade eden Vali Toraman, "Etkinliklerin nihai amacı kazanılan büyük zaferi hatırlamak ve bunu gelecek nesillere aktarmak. İnşallah Kütahya'da bu etkinlikler daha da zenginleşerek devam edecek" dedi.(EFE-) - KÜTAHYA

Zafer Haftası, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:22 Kaynak: İHA
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