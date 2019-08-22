Son Dakika Haberleri: Kütahya'da av sezonu açılıyor
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Kütahya'da av sezonu açılıyor

13 dakika önce

Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, 2019-2020 av sezonunun 24 Ağustos'ta birinci grup kuşlar (bıldırcın, üveyik) ve ikinci grup memeliler (yaban domuzu, çakal) avı ile açılacağını bildirdi.

Kütahya'da av sezonu açılıyor, System.String[]

Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, 2019-2020 av sezonunun 24 Ağustos'ta birinci grup kuşlar (bıldırcın, üveyik) ve ikinci grup memeliler (yaban domuzu, çakal) avı ile açılacağını bildirdi.

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni av sezonunda Kütahya'daki tüm avcılara kazasız belasız, kurallara ve vicdani limitlere uygun bir şekilde bereketli av geçirmelerini diledi.

Bu yıl bıldırcında avlanma limitinin 10'da kaldığını aktaran Yiğit, "Üveyiğin 3'e, domuzun ise 2'ye düşürüldü. Ayrıca avlanma günleri de belirlendi. Bıldırcın için çarşamba, cumartesi ve pazar günü, yaban domuzu ve çakal için ise bu günlere ek olarak salı günleri de av yapılabilecek." dedi.

Avcıların avlandıkları ve kamp kurdukları bölgelerde çevre temizliği konusunda hassas davranması gerektiğini belirten Yiğit, "Kütahya'mızın temiz doğasını korumalıyız. Çeşme başlarını ve yalakları temiz bırakalım, her yönüyle örnek bir davranış sergileyelim. Asırlardır süregelen bu asil geleneğin birer ferdi olarak camiayı ve kendimizi küçük düşürücü hareketlerden kaçınalım, iyi ve güzel davranışlarla örnek ve asil bir avcı olduğumuzu gösterelim." ifadelerini kullandı.

Süleyman Yiğit, Dumlupınar, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:12 Kaynak: AA
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