Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Av Tüfeğiyle Vurulan Genç Yaşam Savaşını Kaybetti

Kütahya'da Av Tüfeğiyle Vurulan Genç Yaşam Savaşını Kaybetti

37 dakika önce

KÜTAHYA'da, çıkan kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Anıl Temel (25), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kütahya'da Av Tüfeğiyle Vurulan Genç Yaşam Savaşını Kaybetti, System.String[]
KÜTAHYA'da, çıkan kavgada av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Anıl Temel (25), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 16 Aralık gecesi Pirler Mahallesi Germiyan Sokak'ta meydana geldi. Sezai K. ile misafiri Mustafa Ç., evin önüne gelip pencerelerine taş attıklarını öne sürdüğü Anıl Temel, Yalçın Ş. (17) ve kardeşi Salih Ş. (16) ile tartıştı. Sezai K. evden aldığı av tüfeğiyle pencereden ateş ederek Anıl Temel'i başından, Yalçın Ş. ile kardeşi Salih Ş.'yi de kol ve bacaklarından yaraladı. Yaralılar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaydan sonra Mustafa Ç. ile Sezai K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ç. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sezai K. da sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Yaralılardan Anıl Temel tedavi gördüğü DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar Salih Ş. ile Yalçın Ş.'nin ise daha önce hastaneden taburcu edildikleri belirtildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:17 Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel
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