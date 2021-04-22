Kütahya'da bir araçta 588 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen 2 aracı takibe alarak Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurdu.
Araçlardan birinde Ş.Ç'nin yanında bulunan ayakkabı kutusunun içinde 478 gram, diğer araçtaki A.K'nin çantasında da 110 gram kokain bulundu.
Uyuşturucu kuryesi olduğu tahmin edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da ayakkabı kutusu ve çantada uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika