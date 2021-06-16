Kütahya'da aydınlatma demirlerini çalan 2 hırsız yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da bir işyerinden aydınlatma demirlerini çalan 2 şüpheli araçlarıyla kaçarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kütahya- Eskişehir yolu üzerindeki bir iş yerinden araçla gelerek aydınlatma demirlerini çalan 2 şüpheli, araçlarıyla kaçarken Fuatpaşa Mahallesi Keresteciler Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan araç içerisindeki C.K. (30) ve S.I. (35) isimli şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılırken, çalınan aydınlatma demirleri iş yeri sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA