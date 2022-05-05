Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu

05.05.2022 14:44
Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu

Kütahya'da evde baygın bulunan aynı aileden 3 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da evde baygın bulunan aynı aileden 3 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Dilruba Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Bakır ailesi, yakınları tarafından evde baygın vaziyette bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından baba Hayrettin, anne Sermin ve çocukları Baran Bakır ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğalgaz firması görevlisi, evde yaptıkları inceleme yaptıklarını ve zehirlenmenin doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtti. Firma görevlisi, "Zehirlenme olaya doğalgazla ilgili değil. Gıda zehirlenmesi olabilir" dedi.

Polis, zehirlenme olayıyla alakalı çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu
Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu
Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu
Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu
Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu
Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu
Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Mahallesi, Doğalgaz, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
14:35 Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü
14:22 HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti
14:15 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi?
13:59 Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in abisinden şaşırtan savunma: Asıl mağdur biziz!
13:53 Ibrahimovic, Serdar Dursun'a selam söyledi: Gerçek Zlatan'dan kopyasına selam yolluyorum
13:34 Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko Rusya-Ukrayna savaşının beklenenden uzun sürdüğünü açıkladı!
13:25 Düğünde işini yapan zurnacıya maganda kurşunu isabet etti!
13:25 Putin'in aşçısından Batı'ya ağır sözler: Acınası durumdaki nesli tükenmiş sapıklar
13:06 MHP'li Yalçın'dan İYİ Partili Dervişoğlu'na "havlama" iması: Yetiştiği kapıya ürür!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 14:50:57. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da aynı aileden 3 kişi evde baygın halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement