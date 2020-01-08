Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı - Son Dakika

Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı

6 saat önce

Kütahya'da bir evde cesetleri bulunan iki kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Samsun'da iki şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı, System.String[]

Kütahya'da bir evde cesetleri bulunan iki kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, Samsun'da iki şüpheli gözaltına alındı.

Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'ta bir evde karnında bıçak darbeleri olan Emine Arslan (60) ile vücudu kısmen yanmış Süleyman Özdemir'in (56) cesetlerinin bulunmasının ardından yapılan otopside, bu kişilerin cinayete kurban gittiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un talimatıyla Asayiş, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin personelinden özel ekip kuruldu.

Olay yerinden elde edilen deliller ışığında araştırma başlatan ekip, 8 saat süren çalışmaların ardından olayın 31 Aralık 2019 gecesi meydana geldiğini, cinayet şüphelilerinin ise Salih A. (43) ve Fatma T. (38) olduğunu tespit etti.

Polis, şüphelilerin yerini cep telefonu sinyallerinden buldu

Cep telefonu sinyallerinden iz sürmeye başlayan polisler, zanlıların önce İzmir'e, buradan da Bursa'ya kaçtığı bilgisine ulaştı. Son olarak Samsun'un kırsal bir mahallesinde olduğu belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak Kütahya'ya getirildi.

Salih A'nın, 2002'de anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde tutulduktan sonra 4 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kütahya'da, 6 Ocak'ta Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'ta bir evde cesetler bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, içeri giren ekipler biri kadın iki kişinin cesediyle karşılaşmıştı. Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de vücudunun üst kısmında yanıklar bulunduğu belirlenmişti.

Mecidiye, Kütahya, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar
ABD'yi hedef alan İran'ın füzelerinden bazıları hedefe ulaşamadan düştü Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi

Son Dakika Haberleri
17:18 AVM'DE ÇATI ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA - Son Dakika
17:18 Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:18 Suğla arazisindeki suyun boşaltılması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
17:18 Kayseri'de polisin eylemciye yardımını sosyal medyada darp gibi yansıtan kişi salıverildi. - Son Dakika
17:18 Japonya'da engelli bakımevinde 19 kişiyi öldüren zanlı mahkeme salonunu karıştırdı - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:17:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]