Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri tutuklandı

6 saat önce

Kütahya'da bir evde cesetleri bulunan iki kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri tutuklandı, System.String[]

Kütahya'da bir evde cesetleri bulunan iki kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'ta bir evde karnında bıçak darbeleri olan Emine Arslan (60) ile vücudu kısmen yanmış Süleyman Özdemir'in (56) cesetlerinin bulunmasının ardından yapılan otopside, bu kişilerin cinayete kurban gittiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un talimatıyla Asayiş, İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinin personelinden özel ekip kuruldu.

Olay yerinden elde edilen deliller ışığında araştırma başlatan ekip, 8 saat süren çalışmaların ardından olayın 31 Aralık 2019 gecesi meydana geldiğini, cinayet şüphelilerinin ise Salih Aydın (43) ve Fatma Tabu (38) olduğunu tespit etti.

Polis, şüphelilerin yerini cep telefonu sinyallerinden buldu

Cep telefonu sinyallerinden iz sürmeye başlayan polisler, zanlıların önce İzmir'e, buradan da Bursa'ya kaçtığı bilgisine ulaştı. Son olarak Samsun'un kırsal bir mahallesinde olduğu belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak Kütahya'ya getirildi.

Aydın'ın, 2002'de anneannesini öldürdüğü ve 14 yıl cezaevinde tutulduktan sonra 4 yıl önce tahliye edildiği öğrenildi.

"İmam nikahlı eşim hakkında uygunsuz teklifte bulundu"

Zanlılardan Salih Aydın sorgulamasında her iki cinayeti de kendisinin işlediğini itiraf ederek, şunları söyledi:

Yılbaşı akşamı alkol alarak eğlendikleri sırada Özdemir'in imam nikahıyla birlikte yaşadığı Fatma Tabu hakkında uygunsuz teklifte bulunduğunu iddia eden Aydın, "İmam nikahlı eşim Fatma'ya fuhuş yaptırarak, para kazanabileceğimi söyleyince aramızda kavga çıktı. Bende kavga esnasında Süleyman Özdemir'i ve Emine Arslan'ı bıçaklayarak, öldürdüm. Ama ben onu yakmadım."

Diğer zanlı Fatma Tabu ise cinayeti Salih Aydın'ın işlediğini ileri sürerek, cesetlerin yanarak yok olması için evdeki eşyaları çakmakla tutuşturduğunu iddia etti.

Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Kasten öldürme" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kütahya'da, 6 Ocak'ta Mecidiye Mahallesi Dershane Sokak'ta bir evde cesetler bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, içeri giren ekipler biri kadın iki kişinin cesediyle karşılaşmıştı. Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de vücudunun üst kısmında yanıklar bulunduğu belirlenmişti.

Kütahya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:10 Kaynak: AA
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