Azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi! Vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor - Son Dakika
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Azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi! Vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor

08.07.2023 08:48

Kütahya'da bir azot fabrikasında üretimde kullanılan nitrik asit sızıntısı yaşandı. Bölgeye hemen ekipler sevk edilirken çevrede güvenlik önlemleri alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır ancak fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlarımızın dışarıda bulunmamaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kütahya- Eskişehir kara yolunda bir firmaya ait azot fabrikasındaki tankerden, üretimde kullanılan nitrik asit sızdı. Bunun üzerine fabrikaya sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sızıntıya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

"ŞEHİR MERKEZİNDE SIKINTI BULUNMUYOR"

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin duruma müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şu anki rüzgar yönü değerlendirildiğinde şehir merkezinde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır ancak fabrika yakınlarında bulunan vatandaşlarımızın dışarıda bulunmamaları önem arz etmektedir. Çevreye sızan (toprağa, suya karışan) sınırlı miktardaki nitrik asidin seyreltilmesine ve çevreye zararlarının azaltılmasına çalışılmakta, gerekli önlemler alınmaktadır."

"KİMSE ETKİLENMEDİ"

Kütahya Valisi Ali Çelik, azot fabrikasında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgiler aldı. Çelik, burada yaptığı açıklamada, sızıntısı sonrasında asidin büyük bir kısmının yedek tanka aktarıldığını söyledi. Çevreye yayılan nitrik asidin dolomit madeni kullanılarak nötralize edildiğini belirten Çelik, "Çevrede oluşmuş veya oluşabilecek olumsuzluklara karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve Halk Sağlığı ekipleri, gerekli analizleri yapmaktadır. Sızıntı veya müdahale sürecinde herhangi bir fabrika personeli veya kamu görevlisi etkilenmemiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Kütahya, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi! Vatandaşlara 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azot fabrikasında nitrik asit sızıntısı meydana geldi! Vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor - Son Dakika
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