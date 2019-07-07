Son Dakika Haberleri: Kütahya'da azot fabrikasında patlama
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Kütahya'da azot fabrikasında patlama

44 dakika önce

Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya'da azot fabrikasında patlama, System.String[]
Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama olduğu yönünde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:07 
Kütahya, Ekonomi
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