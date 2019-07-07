Son Dakika Haberleri: Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı
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Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı

57 dakika önce

Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralıKütahya'da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi.

Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı
Kütahya'da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiperin bölgedeki çalışmaları sürerken, kimyasal madde nedeniyle bölgedeki herkese maske dağıtıldı.
Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:22 Kaynak: DHA
Kütahya, Güncel
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