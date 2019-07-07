Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı
57 dakika önce
Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralıKütahya'da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:22 Kaynak: DHA
'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı
Kütahya'da azot üretim tesisinde amonyak yüklü siloda patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda AFAD
, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiperin bölgedeki çalışmaları sürerken, kimyasal madde nedeniyle bölgedeki herkese maske dağıtıldı.
Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi
Kütahya'da azot üretim tesisinde patlama 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu
Hatay'da otomobilde meydana gelen patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı