Kütahya'da Baba ile Oğulları Arasında Çıkan Tartışma Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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Kütahya'da Baba ile Oğulları Arasında Çıkan Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

23.07.2023 19:47

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde baba ile 2 oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tartışma sırasında bıçaklanan Ali Çakır hayatını kaybederken, babası ve kardeşi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde baba ile 2 oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Ali Çakır (31) hayatını kaybederken, babası ile kardeşi gözaltına alındı.

Olay saat 06.00 sıralarında Çarşamba köyünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Çakır, babası S.Ç. (51) ve kardeşi E.Ç. (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçak darbesiyle yaralanan Ali Çakır, kanlar içerisinde yere yığılırken, evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, baba S.Ç. ile diğer oğlu E.Ç. gözaltına alındı. Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kütahya'da Baba ile Oğulları Arasında Çıkan Tartışma Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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