Kütahya'da Baba ile Oğulları Arasında Çıkan Tartışma Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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Kütahya'da Baba ile Oğulları Arasında Çıkan Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

24.07.2023 12:41

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde baba ile 2 oğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında bıçaklanan Ali Ç. hayatını kaybederken, babası ve kardeşi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çarşamba köyünde baba ile 2 oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Ali Ç. hayatını kaybederken, babası ile kardeşi gözaltına alındı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İlçeye bağlı Çarşamba köyünde sabaha karşı Ali Ç. (31), babası S.Ç. (51) ve kardeşi E.Ç. (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ali Ç., bıçak darbesiyle yaralandı. Evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA VE KARDEŞ GÖZALTINDA

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ali Ç.'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, baba S.Ç. ile diğer oğlu E.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba ile 2 oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı! 2 kişi gözaltında
Kaynak: İHA
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Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Baba ile Oğulları Arasında Çıkan Tartışma Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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