Kütahya'da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde apartmanın 4'üncü katından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kekliktepe Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında ikamet eden Ramazan Arman (83), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.