Son Dakika Haberleri: Kütahya'da başarılı sporculara ödül
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Kütahya'da başarılı sporculara ödül

1 saat önce

Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ile yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi.

Kütahya'da başarılı sporculara ödül, System.String[]

Kütahya'da, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından başlatılan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ile yılın en başarılı sporcuları ödüllendirildi.


Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Sporun enleri' ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başladı.


Törende gerçekleşen protokol konuşmalarının sona ermesiyle birlikte 2019 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcular ile 2019 yılı 'Sporun enleri' olan sporculara Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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