Son Dakika Haberleri: Kütahya'da bebek ölüm hızı binde 7,2
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Kütahya'da bebek ölüm hızı binde 7,2

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan Ölüm İstatistikleri 2018 haber bültenine göre; Kütahya'da geçen yıl bir yılını doldurmadan ölen bebeklerin sayısının 44, bir ayını doldurmadan ölen bebeklerin sayısının ise 32 olduğu açıklandı.

Kütahya'da bebek ölüm hızı binde 7,2, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan Ölüm İstatistikleri 2018 haber bültenine göre; Kütahya'da geçen yıl bir yılını doldurmadan ölen bebeklerin sayısının 44, bir ayını doldurmadan ölen bebeklerin sayısının ise 32 olduğu açıklandı.

Bir ayını doldurmadan ölen bebeklerin sayısının Kütahya'daki toplam bebek ölümlerin yüzde 72,7'sine denk geldiğini ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol," Kütahya'da 2017 yılında binde 9,8 olan bebek ölüm hızı 2018 yılında binde 7,2'ye düşmüştür. Kütahya, 2018 yılında en düşük bebek ölüm hızına sahip 13. Ege Bölgesinde 2. ildir. Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek bebek ölüm hızı binde 11,3 ile Manisa ilinde görülürken en düşük bebek ölüm hızı ise binde 7,1 ile İzmir ilindedir" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:10 Kaynak: İHA
Mehmet Akyol, Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Güncel
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